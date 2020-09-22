«Роскосмос» сообщил о 22 уголовных делах по итогам аудита

Более двух десятков уголовных дел было возбуждено по материалам внутренних аудиторских проверок в «Роскосмосе». Речь идет о хищениях, злоупотреблениях и превышении должностных полномочий на предприятиях госкорпорации

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Следственные органы в 2019–2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса», заявил РБК глава службы Артем Мельников. Речь, как он уточнил, идет о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях «Роскосмоса».

В 2019 году по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возглавившего госкорпорацию годом ранее, департамент внутреннего аудита, который ранее занимался лишь проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита. Функции этой структуры были расширены, кроме того, она стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными ведомствами. Возглавляет службу Артем Мельников, до прихода в «Роскосмос» работавший в прокуратуре. Перед приходом в корпорацию он возглавлял управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе

Хищения в «Стратегических пунктах управления»

В частности, идет следствие в отношении бывшего руководителя корпорации «Стратегические пункты управления» Владимира Полянского, рассказал Мельников. Эта структура «Роскосмоса» выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки по созданию наземного оборудования для предстартовой подготовки ракет на пусковых объектах. «Дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств путем изготовления фиктивных актов о приемке выполненных работ в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 2 млрд руб. В результате Полянский начислил и выплатил себе премию в размере около 20 млн руб.», — сообщил Мельников.

В 2019 году в отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Топ-менеджер, возглавлявший корпорацию до 2019 года, обвинялся в незаконной выплате себе «золотого парашюта» в размере 4,8 млн руб. Полянский вину признал и возместил ущерб. Замоскворецкий райсуд Москвы прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа в 100 тыс. руб.