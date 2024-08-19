В МИДе заявили об ответе в случае изъятия российских домов в Берлине
Ответ Москвы на решение властей ФРГ по изъятию российской собственности в Берлине коснется германской недвижимости, сообщил «РИА Новости» директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
«Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень четкий — любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране», — заявил Тяпкин.
Российская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг отечественной недвижимости в Германии, подчеркнул представитель МИДа. По его словам, исключать возможность изъятия российской собственности в Берлине нельзя.
С предложением изъять недвижимость, которая находится в собственности России, в июле 2024 года выступило берлинское отделение партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии. Член парламента Берлина, уроженка Украины Лилия Усик заявила, что дома можно продать, а вырученные с этого средства передать на поддержку Киева.
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