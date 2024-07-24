В парламенте Берлина предложили отобрать принадлежащие России дома

Берлинское отделение партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии потребовало изъять дома, находящиеся в собственности России, сообщил журнал Bild.

С такой инициативой выступила член парламента Берлина, уроженка Украины Лилия Усик. Как уточняет Bild, она настаивает на том, чтобы Брюссель разъяснил, как Германия может завладеть российскими домами.

«В Кельне также предпринимаются усилия по приобретению 80 пустующих квартир бывшего торгового представительства СССР. Было бы хорошо для всех, если бы удалось найти решение», — отметила Усик. Она добавила, что пустующие дома можно продать, а вырученные с этого деньги передать на поддержку Украины.

Местные жители рассказали Bild, что в домах, принадлежащих Российской Федерации, никто не живет.

«Раз или два в год русскоговорящие мужчины приходят подрезать высокую зелень. Больше ничего не происходит», — сказал живущий по соседству с таким домом Манфред Харро. Другой местный житель сообщил, что уже несколько раз обращался в полицию из-за страха, что кто-то может устроить пожар в заброшенных зданиях.

В 1994 году российские военные покинули территорию в восточной части воссоединенного Берлина. Тогда федеральное правительство продало часть земли частным инвесторам, но в собственности России осталось несколько участков со зданиями. Усик выступает за изъятие пустующих домов в берлинском районе Карлсхорст рядом с набережной реки Шпрее, где ранее находилась воинская часть группы советских войск в Германии.

В столичном комитете по строительству пояснили, что юридической возможности изъять здания из собственности России нет. По словам пресс-службы комитета, для осуществления конкретных планов по использованию домов Россия должна быть готова передать их. В настоящее время, уточнили в комитете, таких договоренностей нет.