 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В парламенте Берлина предложили отобрать принадлежащие России дома

Сюжет
Военная операция на Украине

Берлинское отделение партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии потребовало изъять дома, находящиеся в собственности России, сообщил журнал Bild.

С такой инициативой выступила член парламента Берлина, уроженка Украины Лилия Усик. Как уточняет Bild, она настаивает на том, чтобы Брюссель разъяснил, как Германия может завладеть российскими домами.

«В Кельне также предпринимаются усилия по приобретению 80 пустующих квартир бывшего торгового представительства СССР. Было бы хорошо для всех, если бы удалось найти решение», — отметила Усик. Она добавила, что пустующие дома можно продать, а вырученные с этого деньги передать на поддержку Украины.

Reuters узнал о плане Германии вдвое сократить помощь Украине в 2025-м
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Местные жители рассказали Bild, что в домах, принадлежащих Российской Федерации, никто не живет.

«Раз или два в год русскоговорящие мужчины приходят подрезать высокую зелень. Больше ничего не происходит», — сказал живущий по соседству с таким домом Манфред Харро. Другой местный житель сообщил, что уже несколько раз обращался в полицию из-за страха, что кто-то может устроить пожар в заброшенных зданиях.

В 1994 году российские военные покинули территорию в восточной части воссоединенного Берлина. Тогда федеральное правительство продало часть земли частным инвесторам, но в собственности России осталось несколько участков со зданиями. Усик выступает за изъятие пустующих домов в берлинском районе Карлсхорст рядом с набережной реки Шпрее, где ранее находилась воинская часть группы советских войск в Германии.

В столичном комитете по строительству пояснили, что юридической возможности изъять здания из собственности России нет. По словам пресс-службы комитета, для осуществления конкретных планов по использованию домов Россия должна быть готова передать их. В настоящее время, уточнили в комитете, таких договоренностей нет.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Теги
Германия Украина Россия Недвижимость
Материалы по теме
Немецкий генерал оценил сроки готовности России к войне с НАТО
Политика
На Украину доставили еще одну систему Patriot из Германии
Политика
Кремль увидел «атрибуты холодной войны» в размещении ракет США в Германии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Кит вынырнул из воды и обрушился на лодку у Портсмута в США. Видео Общество, 02:12
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 01:53
ТАСС связал приезд следователей в «Патриот» с хищением 40 млн руб. Политика, 01:52
В Йеллоустонском национальном парке взорвался гейзер. Видео Общество, 01:33
В парламенте Берлина предложили отобрать принадлежащие России дома Политика, 01:10
Якушев заявил о необходимости «Единой России» усилить «работу с землей» Политика, 01:03
На Украине сообщили о масштабном пожаре в Николаеве и угрозе детонации Политика, 01:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из гонки Политика, 00:53
В Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома Политика, 00:53
В Польше исключили принятие Украины в ЕС без решения по Волынской резне Политика, 00:36
В Испании приговорили пенсионера, пославшего бомбу в посольство Украины Политика, 00:08
Приложение Avito вернулось в AppStore Технологии и медиа, 00:08
«Единая Россия» начала оценку портфеля партийных проектов Политика, 00:00
Левые партии во Франции выдвинули кандидата на пост премьера Политика, 23 июл, 23:50