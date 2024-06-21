Над Мелитополем сработала ПВО
В небе над Мелитополем сработала система ПВО, сообщила пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.
Около 22:00 мск власти зафиксировали несколько попыток обстрелять Мелитополь со стороны Украины. Всего система ПВО сбила четыре ракеты.
В феврале 2022 года, почти сразу после начала военной операции, российские военные взяли под полный контроль Мелитополь. 3 марта 2023 года город стал столицей Запорожской области, вошедшей в состав России.
Запорожская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 20 мая 2024 года губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что при обстреле Васильевки шесть человек получили ранения, а электрическая подстанция в городе получила повреждения в результате атак.
Упал — поднялся.
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