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Военная операция на Украине ,  
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Над Мелитополем сработала ПВО

ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем
Сюжет
Военная операция на Украине

В небе над Мелитополем сработала система ПВО, сообщила пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

Около 22:00 мск власти зафиксировали несколько попыток обстрелять Мелитополь со стороны Украины. Всего система ПВО сбила четыре ракеты.

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В феврале 2022 года, почти сразу после начала военной операции, российские военные взяли под полный контроль Мелитополь. 3 марта 2023 года город стал столицей Запорожской области, вошедшей в состав России.

Запорожская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 20 мая 2024 года губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что при обстреле Васильевки шесть человек получили ранения, а электрическая подстанция в городе получила повреждения в результате атак.

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Теги
Мелитополь ПВО ракеты Украина Запорожская область

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