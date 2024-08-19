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Северный флот отработал в Арктике освобождение захваченного ДРГ порта

Военнослужащие Северного флота провели учения по освобождению арктического морского порта Дудинка, «захваченного» диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) противника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

По легенде учения, диверсионно-разведывательная группа условного противника захватила порт и заминировала его объекты, а отдельная гвардейская бригада морской пехоты и морского инженерного полка Северного флота вместе с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраковский» максимально скрытно высадилась на захваченной территории.

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В учениях задействовали палубный вертолет Ка-27, быстроходные лодки и артиллерию большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

В конце июля Военно-морской флот (ВМФ) России провел плановые учения, в которых приняли участие более 20 тыс. военнослужащих. Были задействованы силы Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Всего экипажи кораблей, береговая охрана и морская авиация выполнили более 300 боевых упражнений.

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Минобороны Северный флот Дудинка учения
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