В России начались учения с участием 20 тыс. моряков

Военно-морской флот (ВМФ) России начал плановые учения, в которых принимают участие более 20 тыс. военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В тренировках участвуют силы Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

«К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

Экипажи кораблей, береговая охрана и морская авиация выполнят более 300 боевых упражнений. В частности, военные отработают стрельбу по морским и воздушным учебным целям, а также боевые упражнения по постановке помех для вывода сил из-под удара условного противника.

Главная цель учений — проверка готовности экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ к выполнению задач.

28 июля в Петербурге состоялся парад по случаю Дня ВМФ. В смотре принял участие эсминец «Цзяо Цзуо» Военно-морских сил Китая. Кроме китайских моряков в параде также приняли участие военные Алжира и Индии. От Алжира был учебный корабль «Суммам», от Индии — фрегат «Табар». Всего в 2024 году в Главном военно-морском параде, военно-морских парадах и военно-спортивных праздниках в составе морской составляющей были задействованы до 200 кораблей и судов различных классов.