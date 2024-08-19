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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ заявила о задержании в ЛНР россиянина, подозреваемого в работе на СБУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР россиянина, который, предположительно, работал на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По ее данным, мужчину завербовали в 2022 году на Украине «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России. На сотрудничество со спецслужбами он пошел добровольно, добавили в ведомстве. В ФСБ уточнили, что ранее задержанный жил в Воронежской области. Против него завели уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством — ст. 275.1 Уголовного кодекса, ведется следствие.

ФСБ задержала жителя Ростовской области за сотрудничество с СБУ
Политика
Фото:РИА Новости

Статья за сотрудничество с иностранным государством появилась в российском УК летом 2022 года. В июне Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за сговор с СБУ. Суд установил, что осужденный переписывался с представителями украинских спецслужб, вступил с ними в сговор и рассказал, что обладает навыками управления беспилотниками и стрельбы.

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ФСБ ЛНР СБУ задержание
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