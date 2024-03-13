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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жителя Ростовской области за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала жителя Ростовской области за сотрудничество с СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Жителя Ростовской области задержали за сотрудничество со Службой безопасности Украины, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

Подозреваемый наладил контакт с украинскими спецслужбами, чтобы вести разведку на территории России, уточнили в ФСБ.

«Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России», — говорится в сообщении.

Задержанному грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

ФСБ задержала жителя Камчатки за передачу данных о работе погранслужбы
Общество
Фото:ЦОС ФСБ России / ТАСС

После начала военной операции на Украине граждане России регулярно сообщают о задержаниях по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В феврале ФСБ выдвинула обвинения в совершении госизмены в отношении жителя Камчатского края. По версии следствия, он передавал СБУ данные о работе погранслужбы ФСБ.

В январе задержали двоих жителей Ростова-на-Дону, которых также подозревают в государственной измене. Задержанные передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Вооруженных сил России в зоне военной операции.

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В Хабаровске в начале года ФСБ задержала местного жителя, который планировал убийства военных. Кроме того, мужчина передавал Украине данные об используемых Минобороны России радиочастотах.

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Теги
Военная операция на Украине Ростовская область ФСБ СБУ
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