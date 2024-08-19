В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки дронов
На всей территории Воронежской области объявлена угроза атаки дронов, сообщило региональное управление МЧС. В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие.
Аналогичный сигнал действует в Курской области около 50 минут. В регионе вечером 18 августа дважды объявляли ракетную опасность. В первый раз она продлилась пять минут, во второй — 18 минут.
После начала военной операции на Украине в российских регионах регулярно уничтожают дроны. Одна из самых крупных атак за последние время произошла ночью 14 августа, тогда силы ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников над восьмью регионами.
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