Постпред Ульянов: МАГАТЭ заявило о непричастности России к пожару на ЗАЭС

Постпред заявил, что МАГАТЭ не увидело вины России в пожаре на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) убедились, что пожар на градирне Запорожской АЭС возник не по вине российской стороны, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в телеграм-канале.

Так он прокомментировал высказывания о том, что причиной возгорания на станции стала российская сторона, которая «жгла там автомобильные покрышки». По словам Ульянова, подобные заявления «смехотворны», «особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

Пожар на градирне ЗАЭС произошел 11 августа. Как заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что такие «безрассудные атаки» ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии. После осмотра ЗАЭС агентство не назвало точную причину пожара.