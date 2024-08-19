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Военная операция на Украине ,  
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Постпред заявил, что МАГАТЭ не увидело вины России в пожаре на ЗАЭС

Постпред Ульянов: МАГАТЭ заявило о непричастности России к пожару на ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) убедились, что пожар на градирне Запорожской АЭС возник не по вине российской стороны, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в телеграм-канале.

Так он прокомментировал высказывания о том, что причиной возгорания на станции стала российская сторона, которая «жгла там автомобильные покрышки». По словам Ульянова, подобные заявления «смехотворны», «особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

МАГАТЭ отчиталось об итогах осмотра ЗАЭС после пожара
Политика
Фото:Leonhard Foeger / Reuters

Пожар на градирне ЗАЭС произошел 11 августа. Как заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что такие «безрассудные атаки» ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии. После осмотра ЗАЭС агентство не назвало точную причину пожара.

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Теги
МАГАТЭ Михаил Ульянов Запорожская АЭС
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