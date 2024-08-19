Постпред заявил, что МАГАТЭ не увидело вины России в пожаре на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) убедились, что пожар на градирне Запорожской АЭС возник не по вине российской стороны, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в телеграм-канале.
Так он прокомментировал высказывания о том, что причиной возгорания на станции стала российская сторона, которая «жгла там автомобильные покрышки». По словам Ульянова, подобные заявления «смехотворны», «особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».
Пожар на градирне ЗАЭС произошел 11 августа. Как заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что такие «безрассудные атаки» ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии. После осмотра ЗАЭС агентство не назвало точную причину пожара.
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