 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали при ударе дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Горловке в ДНР четверо пожарных пострадали при ударе украинского дрона, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

Сотрудники МЧС тушили загоревшийся автомобиль в Никитовском районе города, когда беспилотник атаковал их пожарную машину. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в тот же день украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о двух погибших — мужчине и женщине 1970 и 1972 годов рождения. Пушилин уточнил, что они были супругами.

При обстреле Донецка погибли два человека
Политика
Донецк

Кроме того, при обстреле района один из снарядов попал в храм преподобного Серафима Саровского. Кулемзин опубликовал фото последствий удара, на котором видно, что у здания возле храма пробита крыша.

Несколькими днями ранее, 14 августа, еще два сотрудника МЧС были ранены при обстреле Горловки со стороны Украины во время того, как тушили пожар.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДНР Горловка МЧС пострадавшие Денис Пушилин Военная операция на Украине пожарные дроны
Материалы по теме
Снаряд упал у храма преподобного Серафима Саровского при обстреле Донецка
Политика
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Горловки
Политика
При обстреле жилого района Горловки пострадали 14 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Постпред заявил, что Гросси может посетить Курскую АЭС «довольно скоро»Политика, 22:01
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 21:55
В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали при ударе дронаПолитика, 21:47
«Фонтанка» узнала о решении производителей пива поднять ценыБизнес, 21:40
В районе атаки БПЛА под Ростовом ввели режим повышенной готовностиПолитика, 21:24
Холанд принес «Манчестер Сити» победу над «Челси» в сотом матче за клубСпорт, 21:21
Глава Тувы предупредил о возможной эвакуации из-за лесных пожаровОбщество, 21:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg назвал новую политическую проблему ЕвропыПолитика, 21:09
На Филиппинах сделали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболеСпорт, 21:02
Немецкая полиция назвала причину пожара на колесе обозрения в СаксонииОбщество, 20:54
Белоруссия усилила группировку ВВС и войск ПВО на границе с УкраинойПолитика, 20:48
Обвиняемый в убийстве функционер МГЕР уехал на военную операциюОбщество, 20:40
Прощание с актрисой Екатериной Васильевой пройдет в Малом театреОбщество, 20:24
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20