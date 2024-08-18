В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали при ударе дрона

Фото: МЧС России

В Горловке в ДНР четверо пожарных пострадали при ударе украинского дрона, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

Сотрудники МЧС тушили загоревшийся автомобиль в Никитовском районе города, когда беспилотник атаковал их пожарную машину. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в тот же день украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о двух погибших — мужчине и женщине 1970 и 1972 годов рождения. Пушилин уточнил, что они были супругами.

Кроме того, при обстреле района один из снарядов попал в храм преподобного Серафима Саровского. Кулемзин опубликовал фото последствий удара, на котором видно, что у здания возле храма пробита крыша.

Несколькими днями ранее, 14 августа, еще два сотрудника МЧС были ранены при обстреле Горловки со стороны Украины во время того, как тушили пожар.