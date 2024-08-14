Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Горловки

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Два сотрудника МЧС России, которые тушили пожар в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), получили ранения при обстреле населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в министерстве.

«Во время тушения личный состав несколько раз подвергался обстрелам. Пострадавших госпитализировали», — добавили там.

По информации пресс-службы МЧС, возгорание в частном секторе, которое тушили пожарные, произошло из-за предыдущего обстрела Горловки.

В конце июля украинские военные ударили по трамваю в Горловке с помощью беспилотника, в результате пострадала женщина-водитель.