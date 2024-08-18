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Глава Тувы предупредил о возможной эвакуации из-за лесных пожаров

Глава Тувы Ховалыг: в Тандинском районе возможна эвакуация из-за лесных пожаров
Фото: khovalyg_live / Telegram
Фото: khovalyg_live / Telegram

В Туве жителей, которые находятся в зоне сильного задымления из-за лесных пожаров, при необходимости будут вывозить в другие районы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в телеграм-канале.

Он уточнил, что речь идет о селе Бай-Хаак — административном центре Тандинского района, где ранее в связи с пожарами был введен режим ЧС.

«Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях», — написал Ховалыг.

Он отметил, что медики региона сейчас должны «особенно тщательно относиться к вызовам, поступающим от населения». Глава республики также рассказал, что специалисты Роспотребнадзора проведут в селе заборы проб воздуха.

В Туве решили эвакуировать из лагерей 500 детей из-за лесных пожаров
Общество
Фото:khovalyg_live / Telegram

Ранее в тот же день, 18 августа, Ховалыг объявил об эвакуации почти 500 детей из трех лагерей в Тандинском районе.

По последним данным, в Туве зафиксировано 32 природных пожара, их тушат почти 500 человек. Наиболее сложная ситуация складывается в Тандинском районе. Ховалыг отмечал, что обстановка с горящими лесами в республике усугубилась из-за жаркой погоды и прошедших сухих гроз.

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Теги
Тува лесной пожар эвакуация Владислав Ховалыг Минздрав
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