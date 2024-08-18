В Туве решили эвакуировать из лагерей 500 детей из-за лесных пожаров

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В Тандинском районе Тувы эвакуируют детей из трех лагерей в связи с лесными пожарами, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в телеграм-канале.

Детей вывозят из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак». По словам Ховалыга, в общей сложности в них отдыхают почти 500 школьников.

Глава региона пообещал, что детей в ближайшие часы на автобусах доставят в столицу республики Кызыл. Тех, кто проживает в других районах, разместят в кызыльских соцучреждениях.

Накануне, 17 августа, в Тандинском районе ввели режим ЧС.

По данным на утро 18 августа, в 11 районах Тувы были зафиксированы 32 природных пожара на площади более 2,8 тыс. га, сообщило управление МЧС по республике. В ведомстве уточнили, что один очаг действует в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в Тандинском районе.

Ховалыг отмечал, что ситуация с лесными пожарами в Туве усугубилась из-за жаркой погоды и прошедших сухих гроз. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в ближайшие дни в республике ожидается «супержаркая погода», температура на выходных превысит норму на 10 градусов и дойдет до плюс 38 градусов.