В одном из районов Тувы ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Тандинском районе Тувы введен режим ЧС в связи с ростом числа лесных пожаров, сообщила пресс-служба управления МЧС по республике в телеграм-канале.
Леса в Туве горят из-за жары, которая сопровождается отсутствием дождей. По состоянию на 17 августа в Тандинском районе зафиксированы семь природных пожаров на площади почти 500 га. Возгорания тушат более 173 человек и 25 единиц техники, а также вертолет Ми-8.
Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что работает в районе. «Жаркая погода и прошедшие сухие грозы опять обострили ситуацию с лесными возгораниями. <...> Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль», — написал он в телеграм-канале.
Лесные пожары в Туве наблюдаются на протяжении всего лета, в связи с чем в регионе несколько раз объявляли режим ЧС. В начале августа его вводили на всей территории республики.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в ближайшие дни в Туве ожидается «супержаркая погода», температура на выходных превысит норму на 10 градусов и дойдет до плюс 38 градусов.
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