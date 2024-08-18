Прощание с актрисой Екатериной Васильевой пройдет в Малом театре

В Государственном академическом Малом театре 20 августа состоится прощание с актрисой Екатериной Васильевой, сообщила пресс-служба театра в телеграм-канале.

«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход», — говорится в сообщении.

Васильева погибла 15 августа в результате несчастного случая. Ей было 37 лет. Обстоятельства гибели актрисы неизвестны.

Артистка окончила училище им. М.С. Щепкина, она была ученицей известного советского и российского актера Юрия Соломина. В Малом театре Васильева служила с 2011 года, на ее счету 15 ролей. Она сыграла Софью в «Недоросле» Дениса Фонвизина, Настю в «Не было ни гроша, да вдруг алтын» Александра Островского, Царицу в «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина и Марину во «Власти тьмы» Льва Толстого.

Васильева также участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы, в течение нескольких лет преподавала в училище им. М.С. Щепкина.