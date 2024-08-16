Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла в возрасте 37 лет

Екатерина Васильева (Фото: Малый театр России)

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева погибла в результате несчастного случая, сообщил театр на своем сайте.

По его информации, трагедия произошла 15 августа. «В результате несчастного случая скончалась Екатерина Васильева. Молодая актриса, ученица Юрия Мефодьевича Соломина. Кате было 37 лет», — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели не уточняются.

В Малом театре Васильева служила с 2011 года, на ее счету 15 ролей, в том числе Софья в «Недоросле» Д. Фонвизина, Настя в «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Островского, Царица в «Сказке о царе Салтане» А. Пушкина и Марина во «Власти тьмы» Л. Толстого.

Васильева также участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы, в течение нескольких лет преподавала в училище им. М.С. Щепкина, которое сама закончила.

«В 2014 году Екатерина Васильева получила роль Софьи Фамусовой в «Горе от ума» А.С. Грибоедова — эта работа стала для актрисы настоящим экзаменом на творческую зрелость», — добавили в театре.

Малый театр выразил соболезнования родным и близким погибшей.