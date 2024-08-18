На МКАД грузовик протаранил колонну машин
На МКАД грузовик на высокой скорости въехал в колонну автомобилей, сообщил столичный дептранс.
ДТП произошло на внутренней стороне 45 км МКАД. Дептранс предупредил, что движение по дороге затруднено, и рекомендовал водителям выбирать пути объезда.
На видео, которое опубликовало ведомство, видно, как грузовой автомобиль въезжает в колонну легковушек, после чего одна из них, внешне похожая на машину «Дорожного патруля» ЦОДД, отлетает в сторону, еще несколько сталкиваются друг с другом.
В столичном управлении МВД сообщили ТАСС, что информация о пострадавших уточняется.
Несколькими днями ранее, 12 августа, на МКАД грузовик врезался в мотоцикл, после чего тот перелетел через разделительное ограждение на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате 21-летняя пассажирка мотоцикла погибла, мотоциклиста доставили в больницу с травмами.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов