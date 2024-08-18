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Общество ,  
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На МКАД грузовик протаранил колонну машин

На МКАД грузовик протаранил колонну машин
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На МКАД грузовик на высокой скорости въехал в колонну автомобилей, сообщил столичный дептранс.

ДТП произошло на внутренней стороне 45 км МКАД. Дептранс предупредил, что движение по дороге затруднено, и рекомендовал водителям выбирать пути объезда.

На видео, которое опубликовало ведомство, видно, как грузовой автомобиль въезжает в колонну легковушек, после чего одна из них, внешне похожая на машину «Дорожного патруля» ЦОДД, отлетает в сторону, еще несколько сталкиваются друг с другом.

В столичном управлении МВД сообщили ТАСС, что информация о пострадавших уточняется.

На МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем
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Несколькими днями ранее, 12 августа, на МКАД грузовик врезался в мотоцикл, после чего тот перелетел через разделительное ограждение на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате 21-летняя пассажирка мотоцикла погибла, мотоциклиста доставили в больницу с травмами.

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МКАД ДТП грузовик Дептранс Москва
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