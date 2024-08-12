Грузовик на МКАД перебросил мотоцикл с двумя людьми на встречную полосу
Грузовик врезался в мотоцикл на 39-м километре МКАД, сообщил департамент транспорта столицы.
На опубликованных кадрах видно, что грузовик перестроился в левый ряд и столкнулся с мотоциклом. От удара мотоцикл перелетел через разделительное ограждение на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем.
Как уточняет Госавтоинспекция, погибла 21-летняя пассажирка мотоцикла, мотоциклиста доставили в больницу с травмами.
Водитель автомобиля «ГАЗ» скрылся, вскоре его задержали, добавили в ведомстве. «По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался», — отметили в ГАИ. Полиция проводит проверку.
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