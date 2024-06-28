Президент Азербайджана распустил парламент

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначены на 1 сентября, президент подписал распоряжение о роспуске депутатов шестого созыва. Причиной называли международные мероприятия в республике, запланированные в ноябре

Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные парламентские выборы на 1 сентября и распустил милли меджлис (парламент), передает Vesti.az со ссылкой на пресс-службу главы государства. Сроки полномочий парламента заканчивались в 2025 году.

Решение о роспуске парламента было принято 20 июня на заседании правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан», ПЕА), после чего депутаты инициировали соответствующее обращение к Алиеву, пишет Report. За проведение внеочередных парламентских выборов проголосовали 105 депутатов, один высказался против.

Заместитель правления ПЕА Таир Будагов объяснял необходимость переноса парламентских выборов проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и других крупных международных мероприятий в Азербайджане в ноябре 2024 года.

«Важное значение имеет высокий уровень организации как выборов, так и вышеотмеченных мероприятий. Кроме того, необходимо учитывать целесообразность полного функционирования парламента страны в этот период, — приводило его слова агентство Trend. — Считаем, что в нынешних условиях милли меджлис, отдавая приоритет государственным интересам, должен выступить с инициативой о роспуске парламента и проведении досрочных выборов».

Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра Политика Выборы в парламент проводятся каждые пять лет в первое воскресенье ноября на основе мажоритарной избирательной системы и путем тайного голосования. Милли меджлис состоит из 125 депутатов. Будущий созыв парламента станет седьмым по счету. Туда не могут быть избраны лица с двойным гражданством, имеющие обязательства перед другими странами, представители исполнительной или судебной власти, религиозные деятели, недееспособные и осужденные за тяжкие преступления.

Нынешний созыв парламента также был избран на внеочередных выборах 9 февраля 2020 года. В них приняли участие 1314 кандидатов, из которых 246 представляли политические партии, писал Day.Az. Победу одержала ПЕА, итоговая явка составила 47,81%.