Президент Азербайджана распустил парламент
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные парламентские выборы на 1 сентября и распустил милли меджлис (парламент), передает Vesti.az со ссылкой на пресс-службу главы государства. Сроки полномочий парламента заканчивались в 2025 году.
Решение о роспуске парламента было принято 20 июня на заседании правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан», ПЕА), после чего депутаты инициировали соответствующее обращение к Алиеву, пишет Report. За проведение внеочередных парламентских выборов проголосовали 105 депутатов, один высказался против.
Заместитель правления ПЕА Таир Будагов объяснял необходимость переноса парламентских выборов проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и других крупных международных мероприятий в Азербайджане в ноябре 2024 года.
«Важное значение имеет высокий уровень организации как выборов, так и вышеотмеченных мероприятий. Кроме того, необходимо учитывать целесообразность полного функционирования парламента страны в этот период, — приводило его слова агентство Trend. — Считаем, что в нынешних условиях милли меджлис, отдавая приоритет государственным интересам, должен выступить с инициативой о роспуске парламента и проведении досрочных выборов».
Нынешний созыв парламента также был избран на внеочередных выборах 9 февраля 2020 года. В них приняли участие 1314 кандидатов, из которых 246 представляли политические партии, писал Day.Az. Победу одержала ПЕА, итоговая явка составила 47,81%.
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