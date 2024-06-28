 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Азербайджана распустил парламент

Алиев распустил парламент и назначил на 1 сентября внеочередные выборы
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначены на 1 сентября, президент подписал распоряжение о роспуске депутатов шестого созыва. Причиной называли международные мероприятия в республике, запланированные в ноябре
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные парламентские выборы на 1 сентября и распустил милли меджлис (парламент), передает Vesti.az со ссылкой на пресс-службу главы государства. Сроки полномочий парламента заканчивались в 2025 году.

Решение о роспуске парламента было принято 20 июня на заседании правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан», ПЕА), после чего депутаты инициировали соответствующее обращение к Алиеву, пишет Report. За проведение внеочередных парламентских выборов проголосовали 105 депутатов, один высказался против.

Заместитель правления ПЕА Таир Будагов объяснял необходимость переноса парламентских выборов проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и других крупных международных мероприятий в Азербайджане в ноябре 2024 года.

«Важное значение имеет высокий уровень организации как выборов, так и вышеотмеченных мероприятий. Кроме того, необходимо учитывать целесообразность полного функционирования парламента страны в этот период, — приводило его слова агентство Trend. — Считаем, что в нынешних условиях милли меджлис, отдавая приоритет государственным интересам, должен выступить с инициативой о роспуске парламента и проведении досрочных выборов».

Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра
Политика
Выборы в парламент проводятся каждые пять лет в первое воскресенье ноября на основе мажоритарной избирательной системы и путем тайного голосования. Милли меджлис состоит из 125 депутатов. Будущий созыв парламента станет седьмым по счету. Туда не могут быть избраны лица с двойным гражданством, имеющие обязательства перед другими странами, представители исполнительной или судебной власти, религиозные деятели, недееспособные и осужденные за тяжкие преступления.

Нынешний созыв парламента также был избран на внеочередных выборах 9 февраля 2020 года. В них приняли участие 1314 кандидатов, из которых 246 представляли политические партии, писал Day.Az. Победу одержала ПЕА, итоговая явка составила 47,81%.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Азербайджан Ильхам Алиев внеочередные выборы парламент
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Алиев заявил о холодной войне трех стран ЕС с Азербайджаном
Политика
Алиев предложил Армении попросить ОБСЕ о роспуске группы по Карабаху
Политика
Алиев рассказал Блинкену о начале процесса демаркации границы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
В Подмосковье во время трюка на инспектора ГИБДД упала машина Общество, 15:32
Поджигателю общежития в Москве, где погибли семеро, дали пожизненное Общество, 15:27
Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК Политика, 15:21
ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера» и основателя Erich Krause Политика, 15:19
В «Google переводчике» появились удмуртский, чеченский и бурятский языки Технологии и медиа, 15:17
Потенциальные покупатели оценили возможность взять ипотеку после 1 июля Недвижимость, 15:15
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР Политика, 15:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ракова сообщила о запуске новых ИИ-сервисов для рентгенологов Город, 15:08
Чем проекты комплексного развития территорий в Москве выгодны инвесторам Pro, 15:08
Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления Бизнес, 15:08
Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут Политика, 15:07
IIHF не упомянула россиян среди лучших европейцев перед драфтом НХЛ Спорт, 14:57
Спрос на бюджетные участки без подряда в Подмосковье вырос на 60% Недвижимость, 14:48
Суперкомпьютер назвал фаворитов в матчах 1/8 финала Евро Спорт, 14:45