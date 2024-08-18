В Курской области предложили дать предпринимателям отсрочку по налогам
Власти Курской области направили правительству России предложения по мерам поддержки курских предпринимателей, пострадавших от вторжения ВСУ, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Среди предложенных мер — остановка начисления налоговых и коммунальных платежей, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов и введение моратория на санкции за нарушение сроков выполнения или неисполнение госконтрактов. Кроме того, курское правительство предложило кабмину организовать выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника субъекта предпринимательства.
Также в области запущена программа реструктуризации микрозаймов для малого и среднего бизнеса и самозанятых лиц.
Подразделения ВСУ зашли на приграничные территории Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. В регионе действуют режимы ЧС и КТО.
12 августа врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов региона, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уехали 121 тыс.
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