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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области предложили дать предпринимателям отсрочку по налогам

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Власти Курской области направили правительству России предложения по мерам поддержки курских предпринимателей, пострадавших от вторжения ВСУ, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Среди предложенных мер — остановка начисления налоговых и коммунальных платежей, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов и введение моратория на санкции за нарушение сроков выполнения или неисполнение госконтрактов. Кроме того, курское правительство предложило кабмину организовать выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника субъекта предпринимательства.

Также в области запущена программа реструктуризации микрозаймов для малого и среднего бизнеса и самозанятых лиц.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Подразделения ВСУ зашли на приграничные территории Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. В регионе действуют режимы ЧС и КТО.

12 августа врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов региона, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уехали 121 тыс.

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Теги
Курская область налог предприниматели отсрочка правительство
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