Правительство одобрило выплаты регионам, принявшим переселенцев
Регионы, принимающие граждан страны, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на Украине, а также в областях, где действуют максимальный и средний уровни реагирования, получат выплаты из резервного фонда правительства, сообщила пресс-служба кабмина.
Как уточнили власти, решение приняли на заседании, которое прошло 15 августа. Средства будут выделены МЧС в 2024 году «в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов».
Ранее днем МЧС сообщило, что в 24 российских регионах работает 171 пункт временного размещения, там располагаются около 10 тыс. человек.
Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. В регионе, а также Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера. В нескольких приграничных районах объявили обязательную эвакуацию. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Украина называла целью операции на курском направлении усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносят удары по мирным людям».
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