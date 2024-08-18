Роли Алена Делона в кино. Видео

18 августа в возрасте 88 лет умер французский актер Ален Делон.

Кадры из фильмов с участием Делона: «Двое в городе», «Зорро», «Черный тюльпан», «Рокко и его братья», «Красный круг».

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В 1980 году вышла картина «Тегеран-43», в которой Делон сыграл вместе с актрисой Наталией Белохвостиковой. Фильм снимали совместно киностудии СССР, Франции и Швейцарии.