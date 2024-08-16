«Искандер-М» уничтожил украинский Су-24 в Днепропетровской области
Российские военные ударом ракеты «Искандер-М» уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Разведчики вычислили подготовку Су-24 к боевому взлету. Удар по бомбардировщику нанесли во время прикрепления ракет к пилонам самолета.
«По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow был нанесен ракетный удар российским расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», — говорится в сообщении.
В результате удара уничтожен бомбардировщик и подготовленные к подвесу крылатые ракеты, отметили в Минобороны.
Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Дальность ракет Storm Shadow составляет 250 км.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения российской армии уничтожили мобильные группы Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться вглубь России через Курскую область.
По данным ведомства, группы ВСУ собирались проникнуть в страну неподалеку от населенных пунктов Анастасьевка и Каучук, которые находятся под городами Льгов и Курчатов в Кореневском районе Курской области.
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