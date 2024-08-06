Российские «Искандеры» ударили по ПВО ВСУ в Сумской области. Видео
Российские военные с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ударили по позициям украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.
«В результате точного ракетного удара уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» ВСУ», — говорится в сообщении.
Сумская область Украины на востоке граничит с Курской областью. На их общей границе с начала дня идут бои. Врио главы региона Алексей Смирнов рассказал, что боевые действия проходят в Суджанском и Кореневском районах.
Российское Минобороны доложило об ударах по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области.
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