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Военная операция на Украине ,  
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Российские «Искандеры» ударили по ПВО ВСУ в Сумской области. Видео

Появились кадры удара российских «Искандеров» по ПВО ВСУ в Сумской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские «Искандеры» ударили по ПВО ВСУ в Сумской области. Видео
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Российские военные с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ударили по позициям украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«В результате точного ракетного удара уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» ВСУ», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило об ударах по резервам ВСУ после атаки на границе
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Сумская область Украины на востоке граничит с Курской областью. На их общей границе с начала дня идут бои. Врио главы региона Алексей Смирнов рассказал, что боевые действия проходят в Суджанском и Кореневском районах.

Российское Минобороны доложило об ударах по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области.

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Минобороны Искандер ПВО ВСУ Сумская область
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