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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала в ЛНР передававшего Киеву военные данные украинца

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Военная операция на Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала на территории Луганской народной республики (ЛНР) гражданина Украины, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам военных данных для последующего ракетного удара, сообщили «РИА Новости» в УФСБ России по ЛНР.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, сотрудничавшего с иностранными спецслужбами», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что речь идет о спецслужбах Украины, а задержанный собирал для них сведения по собственной инициативе.

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Фото:РИА Новости

«Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала», — говорит мужчина на видеозаписи допроса, которая есть в распоряжении агентства. Он признался, что хотел вступить в ряды ВСУ и передавал информацию через бот в Telegram.

В отношении украинского гражданина возбудили дело по статье 276 Уголовного кодекса — шпионаж.

В России периодически сообщают о задержанных, причастных к деятельности ВСУ. Так, 15 августа в Нижнем Новгороде задержали завербованного спецслужбами Украины мужчину. По данным следствия, он собирал добытые телефоррными мошенниками деньги и перечислял их на банковские счета для финансирования ВСУ. 17 августа Мосгорсуд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима по делу о госизмене жителя Подольска. По версии следствия, он собирался нелегально выехать на Украину и вступить в ряды признанного террористическим и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

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ЛНР украинские спецслужбы ФСБ ракетный удар шпионаж
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