Гладков сообщил о раненом при обстреле Шебекино
При обстреле приграничного города Шебекино в Белгородской области был ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что город обстреляли дважды.
«Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ (Центральную районную больницу. — РБК)», — написал глава региона.
После двух обстрелов выяснилось, что в одном многоквартирном доме взрывы повредили остекление. Повреждения получили также три легковых автомобиля и два частных домовладения.
Накануне город атаковали украинские дроны. В результате взрывов пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи.
Женщина получила закрытый перелом ноги и плечевой кости, мужчина — минно-взрывную травму, контузию и множественные осколочные ранения спины.
Еще два человека получили осколочные ранения. В городе также загорелись две квартиры в многоквартирных домах.
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