Гладков сообщил о раненом при обстреле Шебекино

Шебекинское ЦРБ (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

При обстреле приграничного города Шебекино в Белгородской области был ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что город обстреляли дважды.

«Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ (Центральную районную больницу. — РБК)», — написал глава региона.

После двух обстрелов выяснилось, что в одном многоквартирном доме взрывы повредили остекление. Повреждения получили также три легковых автомобиля и два частных домовладения.

Накануне город атаковали украинские дроны. В результате взрывов пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи.

Женщина получила закрытый перелом ноги и плечевой кости, мужчина — минно-взрывную травму, контузию и множественные осколочные ранения спины.

Еще два человека получили осколочные ранения. В городе также загорелись две квартиры в многоквартирных домах.