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В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Врио губернатора призвал местных жителей пройти в укрытия.

Ракетная опасность продлилась 11 минут.

В ночь на 18 августа в регионе уже действовала ракетная опасность, она продлилась девять минут. Утром Минобороны отчиталось о сбитом над областью украинском беспилотнике.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Ситуация в приграничье обострилась после того, как утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, боевые действия продолжаются там до сих пор. В регионе действуют режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).