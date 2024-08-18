В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Врио губернатора призвал местных жителей пройти в укрытия.
Ракетная опасность продлилась 11 минут.
В ночь на 18 августа в регионе уже действовала ракетная опасность, она продлилась девять минут. Утром Минобороны отчиталось о сбитом над областью украинском беспилотнике.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
Ситуация в приграничье обострилась после того, как утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, боевые действия продолжаются там до сих пор. В регионе действуют режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).
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