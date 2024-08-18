На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани скопились 500 машин

Фото: Роман Соколов / ТАСС

На Крымском мосту со стороны Тамани скопилась очередь из 500 автомобилей, сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра о ситуации на Крымскому мосту.

По состоянию на 9:00 18 августа в очереди со стороны Керчи находились 58 транспортных средств.

«Время ожидания около двух часов», — уточнили в информационном центре.

Очередь на мосту начала формироваться около 5 утра, тогда со стороны Тамани в ней находились 56 транспортных средств. По данным информационного центра о ситуации на мосту, до 9 утра очереди со стороны Керчи не было.

Ночью 16 августа на Крымском мосту приостановили движение на четыре часа из-за ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории полуострова. Тогда в Керчи объявили чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. К утру в очередях на проезд через пункты досмотра на Крымском мосту скопилось более 2,3 тыс. машин.