На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани скопились 500 машин
На Крымском мосту со стороны Тамани скопилась очередь из 500 автомобилей, сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра о ситуации на Крымскому мосту.
По состоянию на 9:00 18 августа в очереди со стороны Керчи находились 58 транспортных средств.
«Время ожидания около двух часов», — уточнили в информационном центре.
Очередь на мосту начала формироваться около 5 утра, тогда со стороны Тамани в ней находились 56 транспортных средств. По данным информационного центра о ситуации на мосту, до 9 утра очереди со стороны Керчи не было.
Ночью 16 августа на Крымском мосту приостановили движение на четыре часа из-за ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории полуострова. Тогда в Керчи объявили чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. К утру в очередях на проезд через пункты досмотра на Крымском мосту скопилось более 2,3 тыс. машин.
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