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Военная операция на Украине ,  
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В Керчи объявили режим ЧС после ракетной атаки

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Военная операция на Украине
12 ракет ATACMS уничтожили в ночь на 16 августа над Крымским полуостровом. После этого в Симферополе, Джанкое и Красноперекопске ограничили водоснабжение из-за ремонтных работ
Керчь
Керчь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Керчи объявили чрезвычайную ситуацию муниципального уровня реагирования после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования. На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке ул. Советской. Керченским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» будет организован подвоз воды в центральной части города», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в администрации назвали стабильной ситуацию в городе и заявили о штатном режиме работы органов власти.

В телеграм-канале ГУП «Вода Крыма», в свою очередь, опубликовано предупреждение об ограничении водоснабжения 16 августа из-за аварийно-ремонтных работ на сетях в Симферополе, Джанкое и Красноперекопске.

ПВО отразила удар 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости
Минобороны России отчитывалось об уничтожении пяти дронов и двух безэкипажных катеров в Черном море, а также 12 ракет ATACMS над Крымским полуостровом в ночь на 16 августа.

На Крымском мосту на четыре часа приостанавливали движение автомобилей. К утру в очередях на проезд через пункты досмотра скопилось более 2,3 тыс. машин. 10 августа спикер парламента Крыма Владимир Константинов предупреждал ВСУ о «неимоверных потерях» в случае попыток атаковать полуостров.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Керчь режим ЧС
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