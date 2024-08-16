В Керчи объявили режим ЧС после ракетной атаки
В Керчи объявили чрезвычайную ситуацию муниципального уровня реагирования после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования. На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке ул. Советской. Керченским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» будет организован подвоз воды в центральной части города», — говорится в сообщении.
Вместе с тем в администрации назвали стабильной ситуацию в городе и заявили о штатном режиме работы органов власти.
В телеграм-канале ГУП «Вода Крыма», в свою очередь, опубликовано предупреждение об ограничении водоснабжения 16 августа из-за аварийно-ремонтных работ на сетях в Симферополе, Джанкое и Красноперекопске.
пяти дронов и двух безэкипажных катеров в Черном море, а также 12 ракет ATACMS над Крымским полуостровом в ночь на 16 августа.
На Крымском мосту на четыре часа приостанавливали движение автомобилей. К утру в очередях на проезд через пункты досмотра скопилось более 2,3 тыс. машин. 10 августа спикер парламента Крыма Владимир Константинов предупреждал ВСУ о «неимоверных потерях» в случае попыток атаковать полуостров.
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