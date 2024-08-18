Экс-замглавы Минобороны сдал загранпаспорта в отдел кадров
Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют во взятке в особо крупном размере, сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров и не может скрыться от следствия за границей, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Сторона защиты отметила, что у Иванова «прочные социальные связи», также он находится под санкциями разных государств, поэтому не может уехать за рубеж.
Тем не менее, суд решил, что более мягкая мера пресечения, которая не подразумевает полную изоляцию Иванова от общества, даст ему возможность скрыться от следствия. Срок ареста продлили до 23 сентября.
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