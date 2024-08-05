Защита Иванова вновь попросила выпустить его под домашний арест

Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова просит суд отпустить его из СИЗО под домашний арест, поскольку он «исключительно положительно характеризуется», говорится в официальных судебных документах, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Иванов также обосновывает свою позицию тем, что, он имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи, а также у него на иждивении находятся маленькие дети.

Кроме того, защита отмечает наличие у Иванова наград и благодарностей, в том числе государственных, а также тот факт, что он является участником боевых действий. Экс-замминистра обороны заверяет, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу.

Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения Иванову, ссылаясь на «исключительно положительные характеристики», в июле, однако суд продлил содержание под стражей до 23 сентября.

Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса) экс-замглавы Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы. В июне его уволили по утрате доверия.

По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-замминистра вину не признает. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.