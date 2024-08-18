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В МЧС сообщили об отсутствии разрушений после землетрясения на Камчатке

Сейсмолог Чебров: после землетрясения на Камчатке начался афтершоковый процесс

Разрушений и пострадавших в результате землетрясения на Камчатке нет, сообщила пресс-служба регионального МЧС в телеграм-канале.

«Оперативные группы камчатских спасателей обследуют социально-значимые объекты», — говорится в сообщении.

В регионе начался интенсивный афтершоковый процесс, заявил директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

«С высокой долей вероятности в ближайшее время сильных толчков не ожидается», — сказал Чебров.

При этом, по словам Чеброва, афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго. В ближайшие дни стоит ожидать сильные подземные толчки в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до 5,0 баллов, отметил сейсмолог.

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Общество
Фото:Юрий Демянчук / Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН

17 августа в Тихом океане у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном. Вскоре после этого произошло повторное землетрясение магнитудой 4,7 в 116 км от Петропавловска-Камчатского.

На фоне подземных толчков в регионе началось извержение вулкана Шивелуч. Шлейф протянулся на 492 км на юго-восток от вулкана, был введен красный код авиаопасности.

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