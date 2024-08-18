На Камчатке из-за извержения вулкана ввели красный код авиаопасности

Институт вулканологии предупредил об опасности для авиаперелетов. На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7, Шивелуч выбросил пепел на 8 км

Фото: Юрий Демянчук / Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Шлейф протянулся на 492 км на юго-восток от вулкана, был введен красный код авиаопасности (он означает, что извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу неизбежно или уже идет). «Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — предупредили в институте.



Вулкан расположен в 50 км к северу от поселка Ключи (Усть-Камчатский район) и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Глава района Олег Бондаренко сообщил, что в Усть-Камчатске «наблюдается незначительное выпадение пепла до 1 мм» и рекомендовал жителям пользоваться средствами защиты при выходе на улицу.

Извержение началось вскоре после землетрясения на Камчатке магнитудой 7. Эпицентр находился в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. «В самом городе толчки ощущались силой до 6 баллов», — рассказывал губернатор Владимир Солодов.

В краевом МЧС после этого сообщили о серии афтершоков в акватории Тихого океана магнитудой от 3,9 до 5,0. Большинство из них, как заявили в ведомстве, неощущаемые. Спасатели осмотрели здания, о разрушениях и пострадавших не сообщалось. В МЧС уточнили, что угрозы цунами нет.