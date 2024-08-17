На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч извергается в Камчатском крае, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук в телеграм-канале.
«Вулкан Шивелуч, извержение купола «300 лет РАН» продолжается», — говорится в сообщении.
По данным специалистов, примерная высота пепловой колонны — 8 км. над уровнем моря. На месте фиксируют непрерывные электростатические разряды высокой энергии.
«300 лет РАН» — лавовый купол, образовавшийся на вулкане Шивелуч. Его нашли по данным спутникового мониторинга сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Вычислительного центра ДВО РАН, Института космических исследований РАН и НИЦ «Планета». К началу июня 2024 года высота купола достигла 100 м.
Ранее в Тихом океане побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном. Вскоре после этого произошло повторное землетрясение магнитудой 4,7 в 116 км от Петропавловска-Камчатского.
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