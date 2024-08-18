В Турции задержали семерых подозреваемых в поджоге лесов

По подозрению в причастности к лесным пожарам в Турции задержали семь человек, сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х (Twitter).

Задержания прошли в районах Измира, Одемиша, Каршияка и Баындырском районе. Двух граждан отправили под арест, еще двое находятся под судебным контролем, отметил Ерликая.

«Всего с 15 по 17 августа произошло 19 лесных пожаров», — написал глава МВД.

В нескольких регионах эвакуировали более 3,5 тыс. человек, сообщает газета Milliyet. Телеканал NTV со ссылкой на Минздрав сообщил, что в результате пожаров в Измире пострадали 78 человек.

В Измире в ликвидации огня участвовали три самолета, 15 вертолетов и почти 400 спасателей, В провинции Айдын пожар тушили с помощью семи самолетов и 15 вертолетов, отмечает NTV. В этом регионе в ликвидации огня задействован российский арендованный тяжелый самолет-амфибия Бе-200.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что возможной причиной пожара в районе Каршияка стал огонь костра, который три человека развели для пикника.