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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что мужчину доставили в больницу с осколочным ранением плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, последующая госпитализация не потребовалась.

В трех многоквартирных домах, расположенных в селе, повреждения получили фасады, заборы и окна, добавил он. Еще два беспилотника атаковали легковой автомобиль в селе Терезовка — транспортное средство пострадало, заключил Гладков.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Эти села находится в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины и регулярно попадает под обстрелы, нередко — по несколько раз за сутки. Ранее, 11 августа, Гладков предложил жителям Шебекино выехать в пункты временного размещения в Белгороде.

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Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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