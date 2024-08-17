Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

В селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что мужчину доставили в больницу с осколочным ранением плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, последующая госпитализация не потребовалась.

В трех многоквартирных домах, расположенных в селе, повреждения получили фасады, заборы и окна, добавил он. Еще два беспилотника атаковали легковой автомобиль в селе Терезовка — транспортное средство пострадало, заключил Гладков.

Эти села находится в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины и регулярно попадает под обстрелы, нередко — по несколько раз за сутки. Ранее, 11 августа, Гладков предложил жителям Шебекино выехать в пункты временного размещения в Белгороде.