Гладков доложил Путину об ухудшении ситуации в Белгородской области
Ситуация в приграничных районах в Белгородской области резко ухудшилась в последние дни. Об этом глава региона Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в понедельник.
По словам Гладкова, за последние 2,5 года в результате обстрелов пострадали более 30 тыс. домов и квартир. Хотя 25 тыс. из них уже восстановлены, обстановка вдоль границы не дает дальше заниматься ремонтом и восстановлением.
«В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась и сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов», — сказал Гладков.
Путин провел совещание в своей резиденции в Ново-Огарево. В нем участвовали члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.
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