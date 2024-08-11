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Военная операция на Украине ,  
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Гладков предложил жителям Шебекино уехать в Белгород

Гладков предложил жителям Шебекино выехать в пункты размещения в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор отметил, что в последнее время от обстрелов со стороны ВСУ больше всего страдает Шебекино. Только за сегодняшний день были ранены четыре человека. За сутки Шебекинский городской округ подвергся 12 обстрелам

Гладков предложил жителям Шебекино уехать в Белгород
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил жителям Шебекино, который постоянно подвергается обстрелам, выехать в пункты временного размещения (ПВР) в Белгороде.

«Конечно, напряжение среди жителей растет. Поэтому проговорил с людьми о том, что в период участившихся массированных обстрелов будет правильно, если они примут решение выехать в ПВР в Белгород. Расстояние между городами небольшое, и жители, если ситуация улучшится, могут вернуться домой», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона пообещал организовать транспорт и помочь с работой в случае необходимости.

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По словам Гладкова, только за сегодняшний день получили ранения четыре мирных жителя. Трое пострадавших мужчин с различными осколочными ранениями были доставлены в областную клиническую больницу. Еще одному мужчине помощь оказали в Шебекинской ЦРБ. В городе только после последней атаки в одном многоквартирном доме «посечены фасады, выбиты стекла, одна из квартир получила серьезные повреждения». Также разбита остановка, поврежден автобус.

За сутки Шебекинский городской округ подвергся 12 обстрелам, по нему было выпущено три беспилотника и 39 снарядов, заявил губернатор. Над территорией округа также был сбит один дрон.

Ранены восемь мирных жителей. Десять многоквартирных домов получили повреждения, в двух из них возникли пожары. Кроме того, были повреждены 15 частных домов, два коммерческих объекта, пять автомобилей, социальный объект, нежилое строение и линия электроснабжения, рассказал Гладков.

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины, это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы, нередко — по несколько раз за сутки.

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Елена Чернышова
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино пункты временного размещения обстрелы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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