Защита гражданки России и США Карелиной обжаловала приговор по делу о госизмене

Защита гражданки России и США обжаловала приговор по делу о госизмене

Ксения Карелина (Фото: Дмитрий Часовитин / Reuters)

Защита гражданки России и США Ксении Карелиной, которую ранее приговорили к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене, обжаловала решение суда. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

«Апелляционная жалоба адвоката осужденной поступила в суд накануне», — говорится в публикации. Адвокат осужденной Михаил Мушаилов в разговоре с РБК после вынесения приговора говорил о намерении потребовать смягчить наказание. Мушаилов тогда добавил, что суд «абсолютно незаконно постановил уничтожить мобильный телефон Ксении» — и это также обжалуют.

Приговор вынесли 15 августа. Прокуратура запрашивала 15 лет лишения свободы. По версии обвинения, Карелина перевела деньги в одну из украинских организаций, позднее средства направили ВСУ. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что она пожертвовала около $50.

Подсудимая признала вину. Помимо срока в колонии общего режима Карелину приговорили к последующему ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в размере 300 тыс. руб.