Глава Глушковского района рассказал об эвакуации после разрушения моста

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Эвакуация жителей из Глушковского района Курской области продолжается, несмотря на то, что ВСУ уничтожили мост через реку Сейм, сообщил ТАСС глава района Павел Золотарев.

«Жителей удается эвакуировать. Ухудшилась возможность — моста же нет, но у нас есть другие варианты по эвакуации жителей, которые хотят выехать», — сказал он.

Мост был разрушен в результате удара украинских военных вечером накануне, 16 августа. В этом районе через Сейм переброшено несколько мостов: в райцентре Глушково (по нему проходит дорога на Курск), селах Званное и Карыж и еще нескольких населенных пунктах. Какая именно переправа была уничтожена, не уточнялось. Источник ТАСС отмечал, что ее разрушение привело к тому, что часть жителей Глушковского района оказалась «отрезана от эвакуации наземным способом».

В Глушковском районе с 14 августа объявлена обязательная эвакуация жителей. Золотарев рассказывал, что некоторые пожилые люди отказываются уезжать из района, так как не хотят оставлять свое хозяйство.

Глушковский район граничит с Сумской областью Украины на юге и на западе и с начала военной операции подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 6 августа подразделения ВСУ вошли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. Глушковский район они не затронули, однако украинские военные действуют в соседнем Кореневском районе и находящихся к востоку от него Суджанском и Беловском. Во всех этих муниципалитетах, а также в Рыльском районе идет эвакуация.