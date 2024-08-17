Глава Глушковского района рассказал об эвакуации после разрушения моста
Эвакуация жителей из Глушковского района Курской области продолжается, несмотря на то, что ВСУ уничтожили мост через реку Сейм, сообщил ТАСС глава района Павел Золотарев.
«Жителей удается эвакуировать. Ухудшилась возможность — моста же нет, но у нас есть другие варианты по эвакуации жителей, которые хотят выехать», — сказал он.
Мост был разрушен в результате удара украинских военных вечером накануне, 16 августа. В этом районе через Сейм переброшено несколько мостов: в райцентре Глушково (по нему проходит дорога на Курск), селах Званное и Карыж и еще нескольких населенных пунктах. Какая именно переправа была уничтожена, не уточнялось. Источник ТАСС отмечал, что ее разрушение привело к тому, что часть жителей Глушковского района оказалась «отрезана от эвакуации наземным способом».
В Глушковском районе с 14 августа объявлена обязательная эвакуация жителей. Золотарев рассказывал, что некоторые пожилые люди отказываются уезжать из района, так как не хотят оставлять свое хозяйство.
Глушковский район граничит с Сумской областью Украины на юге и на западе и с начала военной операции подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 6 августа подразделения ВСУ вошли на приграничные территории Курской области, с тех пор там продолжаются бои. Глушковский район они не затронули, однако украинские военные действуют в соседнем Кореневском районе и находящихся к востоку от него Суджанском и Беловском. Во всех этих муниципалитетах, а также в Рыльском районе идет эвакуация.
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