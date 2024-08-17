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Военная операция на Украине ,  
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Пограничники задержали словака, нелегально вывозившего украинцев

На Украине задержали словака за нелегальную переправку украинцев через границу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Фото: Государственная пограничная служба Украины

На Украине задержали гражданина Словакии, причастного к незаконной переправке граждан через границу, сообщило западное управление Госпогранслужбы страны в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Как уточнили в ведомстве, мужчину задержали в 300 м от границы. При нем не было документов, а сам словак утверждал, что пошел в лес за грибами, добавили в пресс-службе.

Оперативники установили, что мужчину уже задерживали в конце 2022 года за незаконный вывоз в Словакию двух украинцев. Тогда против него завели уголовное дело, а в марте 2024-го приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года, отметили в службе.

При задержании на гражданина Словакии составили протоколы о незаконном пересечении границы и неповиновении сотруднику Госпогранслужбы. Информацию передали в Службу безопасности Украины.

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Фото:Christoph Reichwein / IMAGO / Global Look Press

На Украине запрещен выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения, которое ввели после начала боевых действий и неоднократно продлевали. В конце июня Госпогранслужба Украины заявила, что в 2024 году число попыток нелегального выезда из страны выросло вдвое

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Украина Словакия пересечение границы задержание Госпогранслужба Украины
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