Летевший в Цюрих самолет экстренно сел в Астане и съехал на грунт
Самолет авиакомпании Swissair, летевший из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира», — уточнили там.
Борт сел в 16:00 по местному времени (15:00 мск), но во время разворота съехал на грунт. Аэропорт закрыли на два часа. Пресс-служба предупредила о задержках регулярных рейсов и принесла извинения пассажирам.
В середине июля самолет Air India, выполнявший рейс Дели — Сан-Франциско, сел в Красноярске из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания. В Росавиации уточнили, что после посадки признаков пожара или задымления выявлено не было.
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