Летевший в Цюрих самолет экстренно сел в Астане и съехал на грунт

Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Фото: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

Самолет авиакомпании Swissair, летевший из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира», — уточнили там.

Борт сел в 16:00 по местному времени (15:00 мск), но во время разворота съехал на грунт. Аэропорт закрыли на два часа. Пресс-служба предупредила о задержках регулярных рейсов и принесла извинения пассажирам.

В середине июля самолет Air India, выполнявший рейс Дели — Сан-Франциско, сел в Красноярске из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания. В Росавиации уточнили, что после посадки признаков пожара или задымления выявлено не было.