В промзоне Краматорска раздались взрывы

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В Краматорске (контролируемая Украиной часть ДНР) раздались взрывы, сообщает глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, прогремело пять взрывов, часть из них — в промышленной зоне. Как уточняет издание «Страна.ua», под удар попал Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ).

Ранее утром взрывы раздались в Киеве и Сумах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.