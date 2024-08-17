В промзоне Краматорска раздались взрывы
В Краматорске (контролируемая Украиной часть ДНР) раздались взрывы, сообщает глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, прогремело пять взрывов, часть из них — в промышленной зоне. Как уточняет издание «Страна.ua», под удар попал Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ).
Ранее утром взрывы раздались в Киеве и Сумах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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