В Новосибирске задержали мужчину, избившего посетителя магазина молотком
В Новосибирске задержали мужчину, который ударил молотком 18-летнего посетителя цветочного магазина, сообщает местный портал NGS.RU со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел накануне, 16 августа, в Первомайском районе города. По версии полиции, мужчина 1981 года рождения напал на юношу после того, как между ними «произошел словесный конфликт». Его задержали, полиция проводит проверку.
NGS.RU также опубликовал запись с видеокамеры, установленной в магазине. На кадрах видно, как девушка-продавец и молодой человек стоят у прилавка, после чего в помещение заходит мужчина и начинает бить юношу молотком. Девушка пыталась остановить нападающего, однако это не помогло, в результате другим людям удалось его успокоить и увести.
Друг пострадавшего рассказал NGS.RU, что конфликт произошел из-за того, что тот заступился за свою девушку.
В июле в Москве возле одного из торговых центров 24-летний мужчина напал на девушку и нанес ей несколько ударов ножом. Пострадавшую госпитализировали, нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство — ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса.
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