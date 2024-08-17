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В Новосибирске задержали мужчину, избившего посетителя магазина молотком

В Новосибирске задержали мужчину, напавшего с молотком на посетителя магазина

В Новосибирске задержали мужчину, избившего посетителя магазина молотком
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В Новосибирске задержали мужчину, который ударил молотком 18-летнего посетителя цветочного магазина, сообщает местный портал NGS.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне, 16 августа, в Первомайском районе города. По версии полиции, мужчина 1981 года рождения напал на юношу после того, как между ними «произошел словесный конфликт». Его задержали, полиция проводит проверку.

NGS.RU также опубликовал запись с видеокамеры, установленной в магазине. На кадрах видно, как девушка-продавец и молодой человек стоят у прилавка, после чего в помещение заходит мужчина и начинает бить юношу молотком. Девушка пыталась остановить нападающего, однако это не помогло, в результате другим людям удалось его успокоить и увести.

Друг пострадавшего рассказал NGS.RU, что конфликт произошел из-за того, что тот заступился за свою девушку.

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Новосибирск задержание МВД нападение молоток избиение
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