В Москве гражданин Киргизии напал с ножом на девушку возле ТЦ

Video

В Москве мужчина напал с ножом на девушку возле торгового центра (ТЦ), его задержали, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел на юго-западе Москвы. По данным СК, 24-летний задержанный нанес пострадавшей не менее трех ударов ножом, ее госпитализировали. В ведомстве назвали мотивом нападавшего «внезапно возникшие личные неприязненные отношения» и отметили, что «свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку прохожие обратились за медицинской помощью».

На видео, которое опубликовал СК, видно, как мужчина подбегает к девушке со спины, наносит ей несколько ударов и убегает, после чего к пострадавшей приближаются другие прохожие.

«Московский комсомолец» пишет, что нападение было совершено у входа в ТЦ «Капитолий» на улице Миклухо-Маклая.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело о покушении на убийство — ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса.

Задержанный — гражданин Киргизии, уточнили в ведомстве.