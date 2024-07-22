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В Москве гражданин Киргизии напал с ножом на девушку возле ТЦ

В Москве гражданин Киргизии напал с ножом на девушку возле ТЦ
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В Москве мужчина напал с ножом на девушку возле торгового центра (ТЦ), его задержали, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел на юго-западе Москвы. По данным СК, 24-летний задержанный нанес пострадавшей не менее трех ударов ножом, ее госпитализировали. В ведомстве назвали мотивом нападавшего «внезапно возникшие личные неприязненные отношения» и отметили, что «свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку прохожие обратились за медицинской помощью».

На видео, которое опубликовал СК, видно, как мужчина подбегает к девушке со спины, наносит ей несколько ударов и убегает, после чего к пострадавшей приближаются другие прохожие.

«Московский комсомолец» пишет, что нападение было совершено у входа в ТЦ «Капитолий» на улице Миклухо-Маклая.

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Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело о покушении на убийство — ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса.

Задержанный — гражданин Киргизии, уточнили в ведомстве.

Теги
Следственный комитет нападение торговый цетр Москва Киргизия
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