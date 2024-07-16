На телеведущую ТНТ Music напали на детской площадке
Телеведущую ТНТ Music и диджея Владу Голдберг избили на детской площадке. Об этом она сообщила РБК.
Телеграм-канал Mash изначально сообщил, что на Голдберг напал ее знакомый. У девушки ушибы на носу и ссадины на руке — она сразу сняла побои и написала заявление.
«Я этого человека не знаю и видела в первый раз. Он докопался до моей собаки и до меня. Напал со спины с палкой», — рассказала Голдберг РБК. Ведущая добавила, что мужчину задержали, против него завели уголовное дело.
Голдберг ведет программу BIG NEWS на телеканале ТНТ с главными новостями шоу-бизнеса за неделю.
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