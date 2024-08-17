В небе над Украиной заметили светящийся объект. Видео
В небе над Украиной в ночь на 17 августа пролетел неопознанный светящийся объект. Об этом сообщают местные издания УНИАН и ТСН.
Летящий объект, оставляющий за собой огненный след, заметили жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и еще нескольких городов.
УНИАН и ТСН пишут, что это мог быть метеор или спутник.
В конце мая неопознанный объект заметили в небе над югом России. Тогда о светящемся объекте, летящем на высокой скорости, сообщали жители Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Астрономический проект AstroAlers пояснил позднее, что это был спутник Starlink-2653.
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