В небе над Украиной заметили светящийся объект. Видео

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В небе над Украиной в ночь на 17 августа пролетел неопознанный светящийся объект. Об этом сообщают местные издания УНИАН и ТСН.

Летящий объект, оставляющий за собой огненный след, заметили жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и еще нескольких городов.

УНИАН и ТСН пишут, что это мог быть метеор или спутник.

В конце мая неопознанный объект заметили в небе над югом России. Тогда о светящемся объекте, летящем на высокой скорости, сообщали жители Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Астрономический проект AstroAlers пояснил позднее, что это был спутник Starlink-2653.