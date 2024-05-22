В небе над югом России заметили неопознанный объект
В небе над Ставропольским краем пролетел неизвестный объект, сообщил местный портал NewsTracker со ссылкой на жителей Ставрополя и других городов региона.
Телеграм-канал «Нетипичный Ставрополь» опубликовал видео, на котором видно объект, который летит на большой скорость вниз, оставляя за собой огненный след.
Кроме того, неопознанный объект был виден и над Элистой, сообщил телеграм-канал «Чп Элиста / Калмыкия новости».
Kub Mash пишет, что подобное явление в небе заметили и жители Краснодарского края. По данным телеграм-канала, о светящемся объекте, который оставил за собой огненный хвост, сообщили в Адлере, Армавире и Анапе.
Объект также заметили над городов Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии, сообщает «ЧП КЧР».
В начале мая неизвестный объект, летевший на очень большой высоте, заметили в небе над Украиной. За ним оставался длинный белый хвост, сам он ярко светился. О полете объекта сообщали жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов страны.
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