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Технологии и медиа ,  
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Астрономы назвали объект, пролетевший ночью над Ставропольским краем

AstroAlert: ночью над Ставропольским краем пролетел спутник Starlink

В ночь на 23 мая над Ставропольским краем пролетел спутник Starlink-2653, сообщил астрономический проект AstroAlers в своем сообществе во «ВКонтакте».

Астрономы назвали объект, пролетевший ночью над Ставропольским краем
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Основатель проекта Стас Короткий объяснил, что последняя траектория полета аппарата шла через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря. За 15 минут до сгорания он пролетел над западным побережьем Африки.

Как уточнил Короткий, спутник упал на час раньше прогноза. Астроном назвал ситуацию неудивительной, поскольку атмосфера Земли в это время «раздувается».

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Вечером 22 мая телеграм-канал «Нетипичный Ставрополь» опубликовал кадры, на которых было видно летящий по небу вниз на большой скорости объект, который оставлял за собой огненный хвост. Kub Mash уточнил, что подобное явление в небе заметили и жители Краснодарского края.

Первые спутники Starlink владелец SpaceX Илон Маск запустил в 2019 году. На данный момент действует более 5,6 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

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